Anzeige

(red) - Im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Sitzung hat der Wernauer Gemeinderat mit Patrick Klein einen neuen Stadtbaumeister gekürt. Der 44-jährige Vermessungsingenieur tritt zum 5. Dezember die Nachfolge von Jürgen Hartmann an. Zwei Bewerber hatten sich am Montagabend dem Gremium persönlich vorgestellt. Die Wahl fiel schließlich auf den gebürtigen Brettener, der seit 2008 in Wernau wohnt.

Patrick Klein ist verheiratet und Vater einer vierjährigen Tochter. Er hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Vermessungstechniker. Nach Fachabitur und Wehrdienst hat er an Fachhochschule für Technik in Karlsruhe Vermessungswesen