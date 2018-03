(red) - Die Gemeinde der Evangelisch-methodistischen Kirche in Köngen verabschiedete Pastor Bernd Schwenkschuster und seine Frau in einem bunten Gottesdienst. Schwenkschuster wirkte seit September 2004 als Pastor der evangelisch-methodistischen Kirche in den Gemeinden Köngen, Neckarhausen, Nürtingen und Raidwangen. Er geht nach Metzingen, um dort eine neue Gemeinde zu gründen. In einem zweiten Teil seines Dienstes wird er weiterer Pastor im Bezirk Pfullingen sein.

Beim anschließenden Stehempfang drückten Bürgermeister Hans Weil und Redner aus den anderen Kirchen und kirchlichen Gruppierungen in Köngen ihren Dank für die gute