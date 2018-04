KirchheimTrotz des traumhaften Frühlingswetters finden zahlreiche Besucher am Samstagvormittag den Weg in die Kirchheimer Stadthalle, um sich vier Stunden lang über die Krankheit Morbus Parkinson kundig zu machen.

Verlangsamte Beweglichkeit, erhöhte Muskelspannung, Zittern in Ruhe und Gangunsicherheit – das sind die Hauptsymptome der Erkrankung, über die Uwe Mauz, Chefarzt der Neurologie an der Medius-Klinik in Kirchheim, an diesem Tag zunächst einen kurzen Überblick gibt, bevor er auf die Behandlung eingeht. Sie wird für jeden Patienten individuell gewählt. Neben Medikamenten gehören Physio- und Ergotherapie sowie Logopädie dazu. Zwar „gibt es