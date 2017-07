Köngen (red) - In der Nacht hat beim Köngener Schloss ein Blitz in eine 40 Meter hohe Pappel eingeschlagen. Der 150 bis 200 Jahre alte Baum wurde förmlich geteilt. Kleinere Holzteile flogen meterweit und sorgten an umliegenden Gebäuden für Beschädigungen. Ein Ast landete im Dach eines angrenzenden Hauses und sorgte für erheblichen Schaden. Am Schloss sind Fenster geborsten. Der Baum wurde am Donnerstagvormittag gefällt. Die angrenzende Kinderkrippe Sonnenwinkel ist nur über einen Notweg zu erreichen.

