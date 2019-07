OstfildernDie finanzielle Lage ist gut. Noch. Aber das wird sich in den kommenden Jahren schlagartig ändern. Denn es stehen großen Aufgaben an, die nicht ohne eine Neuverschuldung zu realisieren sind. Allem voran der Bau einer neuen Sportarena für Schulen und Vereine sowie die Modernisierung der Gemeinschaftsschule in Nellingen. Außerdem müssen mit einem neuen Flächennutzungsplan Leitlinien für die künftige Entwicklung der auf fast 40 000 Einwohner gewachsenen Stadt gesetzt werden. Vor diesem Hintergrund ist Ostfilderns neuer Gemeinderat am Mittwoch in die Amtsperiode bis 2024 gestartet.

OB Christof Bolay nannte in der konstituierenden Sitzung