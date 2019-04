OstfildernIn allen Ostfilderner Stadtteilen finden sich eine Reihe von Kunstwerken. Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hatte beantragt, Leitlinien für dere Instandhaltung und Pflege zu entwickeln und eine Fachstelle in der Verwaltung mit eigenem Budget angeregt. Die Mehrheit des Gremiums sah dafür aber keine Notwendigkeit und lehnte den Vorschlag ab.

Die bildende Kunst ist in Ostfildern auch außerhalb der Sammlung und der Ausstellungen der städtischen Galerie vielfältig präsent. An etlichen Gebäuden finden sich architekturbezogene Werke, in den Stadtteilen stehen Brunnen mit künstlerischem Anspruch und auf öffentlichen Flächen Skulpturen. Die wohl