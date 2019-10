OstfildernWas in vielen anderen Kommunen schon längst Realität ist, kommt nun auch in Ostfildern: Jugendvertreter, die offiziell an den politischen Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Aus dem Arbeitskreis „Courage – gegen Rassismus für Demokratie“ hatte sich eine Initiative gegründet, die bereits im April mit mehr als 50 Unterschriften ihren Willen bekundete, aktiv mitwirken zu wollen. Ostfilderns Gemeinderat hat dafür in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Allerdings folgte das Gremium nicht ganz dem Antrag der Initiative, die ohne gesonderte Legitimierung zwei Vertreter in den Verwaltungsausschuss des Gemeinderats entsenden wollte. Die