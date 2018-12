OstfildernEinen eher ungewöhnlichen Ort hatte die Bürgerstiftung Ostfildern (BSO) gemeinsam mit ihrer Treuhandstiftung, der Klaus-Jürgen und Heidemarie Futterer-Stiftung, für ihr diesjähriges Stifterforum gewählt. Weil sich die Bürgerstiftung intensiv mit Themen beschäftigt, die die Arbeit mit jungen Menschen betreffen, lud man in das Jugendhaus Zentrum Zinsholz in Ostfildern-Ruit ein. In der Kulturbaracke begrüßte der Stiftungsratsvorsitzende Ernst Hagenmeyer Stifter und Spender, aber auch Menschen, die sich für die Arbeit der BSO interessieren. Für Hagenmeyer ein Zeichen, „dass wir in der Stadt sehr gut wahrgenommen werden“. Er dankte Oberbürgermeister