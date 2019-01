OstfildernMelle Bonnet engagiert sich als Ehrenamtliche seit fünf Jahren im „Offenen Atelier“, das die Leitstelle für Ältere Ostfildern in Kooperation mit der Tagespflege, der WG Lichtblick und dem Samariterstift im Nachbarschaftshaus Scharnhauser Park an drei Nachmittagen pro Woche anbietet. Das kreative Angebot richtet sich an Menschen mit und ohne Demenz oder andere Handicaps. Angefangen hat die pensionierte Lehrerin, als sie in den Ruhestand kam.

Das „Offene Atelier“ ist eines der vielseitigen Angebote des Netzwerks Altenhilfe in Ostfildern und eines der fünf Projekte, für die aktuell weitere Ehrenamtliche zur Verstärkung gesucht werden. Bei