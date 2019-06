OstfildernDie ganze Welt zu Gast bei den Flammenden Sternen im Scharnhauser Park – das könne man durchaus wörtlich nehmen, betont der Veranstalter. 30 Feuerwerksfirmen aus 26 unterschiedlichen Nationen traten in den vergangenen 16 Jahren beim Internationalen Feuerwerksfestival in dem Ostfilderner Stadtteil zum Wettkampf an. Alle fünf Kontinente entsandten Teilnehmer, manche von ihnen kamen sogar mehrfach zu dem Feuerwerks-Spektakel. Vom 16. bis 18. August werden wieder drei international renommierte Pyrotechniker mit ihren Raketen passend zur jeweiligen Musik leuchtende Bilder und Formationen in den Nachthimmel zeichnen.

