OstfildernIm Februar 1969 erlebte Nellingen eine kleine Revolution. Zu der Zeit war es nicht üblich, dass sich Frauen in Vereinen organisieren und noch weniger üblich war es, dass sie sich in die Männerdomäne des Singens vorwagten. Doch der damalige Vorsitzende des Gesangsvereins unterstützte die Idee des Frauenchores, dem Aufruf folgten schließlich 33 Frauen, die regelmäßig im Chor singen wollten. Mit einer unterhaltsamen Soirée im Theater An der Halle in Nellingen feierte der Frauenchor sein 50-jähriges Bestehen.

Es habe sich eine enge Kameradschaft im Lauf der Zeit entwickelt, erinnerte sich Gründungsmitglied Rosa Haas. „Wir pflegten die