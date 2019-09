DenkendorfIhre Leidenschaft gehört der Musik. Mit sechs Jahren begann Ioanna Solomonidou, das Klavierspielen zu erlernen. Heute steht für die 32-Jährige die Orgel im Mittelpunkt. Für das Orgelstudium verließ sie sogar ihre Heimat Kasachstan und übersiedelte nach Deutschland. Seit gut einem Jahr ist sie Organistin der Evangelischen Kirchengemeinde Denkendorf. Am Sonntag, 29. September, gibt sie dort ihr erstes Konzert.

Ioanna Solomonidou wurde in Almaty in Kasachstan geboren. Ihre Eltern waren beide Musiker und förderten früh die musikalische Ausbildung der Tochter. Der Vater ist Russlandgrieche, und so zog die ganze Familie 1990 nach Thessaloniki