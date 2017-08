Organisiertes Chaos auf der Freilichtbühne

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN: Die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ feiert am Samstag im Theater unter den Kuppeln Premiere

Für Theaterliebhaber ist dieses Stück ein Muss: In der Komödie „Der nackte Wahnsinn“ dreht sich alles ums Theater - und zwar vor und hinter den Kulissen. Gespielt wird ein Stück im Stück, doch die Handlung ist nicht von Belang. Die eigentlichen Dramen spielen sich im Ensemble ab, das sozusagen kollektiv im Chaos versinkt. Am kommenden Samstag ist die Premiere des schrägen Dreiakters im Theater unter den Kuppeln in Stetten.