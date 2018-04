Optimierte Arbeitsabläufe

Bevor ein Produkt der Thermotechnik in die automatisierte Serienfertigung geht, wird an den Arbeitsschritten getüftelt. Standortleiter Armin Schwab erklärt beim Werkrundgang, dass etwa das Einsetzen der Glasscheiben in die neueste Heizgeräte-Generation äußerst exakt ablaufen muss. „Wer ein Auto kauft, erwartet auch, dass das Spaltmaß stimmt“, zieht er Vergleich. Erst wenn Arbeitsschritte perfekt funktionieren, geht ein Produkt in Serie. Das Know-how für verschiedene Fertigungsschritte kann übrigens durchaus von anderen Boschfirmen stammen. So weiß man in der Hausgerätesparte genau, wie Klebemittel aufzutragen ist. Das