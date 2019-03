AltbachIn dem Schwurgerichtsprozess vor dem Stuttgarter Landgericht muss sich ein 36-Jähriger wegen versuchten Mordes verantworten. Er soll zusammen mit anderen Tätern im Juni 2018 einen 65-Jährigen in der Bauarbeiter-Unterkunft in Altbach durch Schläge mit einer Gewindestange auf den Kopf so schwer verletzt haben.

Das Opfer ist seither ein Pflegefall. Nach acht Wochen Beweisaufnahme hatten die Sachverständigen das Wort. Der 36-Jährige, dem die versuchte Tötung des marokkanischen Arbeitskollegen vorgeworfen wird, machte in dem Prozess einen Filmriss geltend. Er will von der Schlägerei in der Arbeiterunterkunft nichts mitbekommen haben. Als Grund