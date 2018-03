(red) - Am Samstag, 14. November, findet ab 20 Uhr in der Schurwaldhalle Schanbach die Oldie-Night der Freiwilligen Feuerwehr Aichwald, Abteilung Schanbach, statt. Dieses Mal sind Fat Harry and the A-List zu Gast. Paul E. Harrison oder Fat Harry, wie er genannt wird, hat sich mit seinen Interpretation von Blues-, Rock-, Rock ’n’ Roll oder Soul-Titeln einen Namen gemacht.

Vorverkaufsstellen sind die Bäckerei Stolle in Schanbach, Aichelberg, Aichschieß und Baltmannsweiler, Schreib- und Buch-Beck in Schanbach, Getränkehandlung Geyer in Schanbach, Friseursalon Müller in Aichschieß, Haarschneidscherle Kazich in Aichelberg und bei der