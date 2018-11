Ofirelli präsentert Nachwuchsartisten

Ofirelli ist kein normaler Zirkuns. Die Kinder- und Jugendhilfe Ostfildern hat den Kinderzirkus in den Herbstferien zum 14. Mal angeboten. Am Samstag zeigten die Nachwuchsartisten in der vollbesetzten Körschtalhalle ihr beeindruckendes Können.