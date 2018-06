Zwischen 500 und 1000 Besucher haben am Wochenende die selbst gemachten Hand-Arbeiten der insgesamt 25 Aussteller bewundert und auch gekauft. Doch Open-air-Aktionen wie Weidenkörbeflechten für Kinder im Freien mit Birgit Geyer fielen den Wetterkapriolen zum Opfer. Dafür durften „die Kunden von morgen“ mit Zwiebelschalen Eier färben und filzen. Das Angebot des traditionellen Ostermarkts ist umfangreich. „Nicht jeder will ein Ei“, erklärt Klein, die an der VHS Ostfildern seit 30 Jahren Töpferkurse anbietet. Deshalb gibt es neben Keramik, Glaskunst, Schmuck, Filzsachen, Holzarbeiten, floralen Osterideen und