(pep) - Zu einer Verunreinigung des Abwassers, die sich offenbar am vergangenen Wochenende ereignet hat, suchen die Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen noch Zeugen. Seit dem Wochenende waren in der Kläranlage Sielmingen größere Mengen Heizöl oder Diesel über die Kanalisation angeschwemmt worden. Durch die Entsorgung entstand ein Schaden von über 5000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um mindestens 100 bis maximal 500 Liter Öl oder Diesel, das im Bereich Bahnhofstraße, Steingartenstraße, Silcherstraße oder Sägmühlenstraße in die Kanalisation gelangt sein müsste. Gewässer