KöngenWas hat das exakt 200 Jahre alte Cannstatter Volksfest mit dem Erntebittgottesdienst auf den Köngener Wangerhöfen zu tun? Beide haben exakt den gleichen Hintergrund , und der liegt in Indonesien , erfuhren die über 300 Gottesdienstteilnehmer. Dort war im Jahr 1815 der Vulkan Tambora ausgebrochen, der als nicht mehr aktiv galt. Was er an Asche und Schwefel in die Atmosphäre schleuderte, verursachte 1816 in Europa das „Jahr ohne Sommer“ mit katastrophalen Missernten. Die Hungerbrote wurden mit Blättern, Wurzeln, Gras und Sägespänen gestreckt und immer kleiner.

Auf dem Höhepunkt der Krise wies im Mai 1817 der württembergische König Wilhelm I.