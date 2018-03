Das Naturschutzzentrum Schopflocher Alb, das jährlich 20 000 Besucher anlockt, wird in den folgenden Monaten fit gemacht für einen weit größeren Ansturm, der im Zusammenhang mit dem Unesco-Biosphärengebiet erwartet wird. Das Naturschutzzentrum als Nordportal und künftiges Informationszentrum mit großem Ausstellungsraum wird deshalb erweitert. Ein flacher Bau soll den Eingangsbereich ergänzen. Wie Landrat Heinz Eininger betonte, wurde dabei Wert darauf gelegt, dass sich die Steinscholle, wie der Flachdachbau genannt wird, harmonisch in den Bestand einfügt und in der Böschung verschwindet. Darüber hinaus wird