AichwaldAm Sonntag hat sich in der Schurwaldhalle in Schanbach alles um das Thema „Rund um Obst und Garten“ gedreht. Eingeladen hatte der Obst und Gartenbauverein (OGV) Aichwald. Die Gartenfreunde präsentierten dort ihren Besuchern nicht nur 50 verschiedene Apfel- und Birnensorten, sie zeigten auch gleich, wie man das Obst beispielsweise zu leckerem Saft, zu Marmelade und Gelee oder auch zu einem Edelbrand weiterverarbeiten kann. In einer kleinen Ausstellung waren verschiedene Gerätschaften zu sehen, die man für die Konservierung von Obst und Früchten benötigt. Darunter war auch eine Miniatur-Schaubrennerei, die den angenehmen Duft von Zwetschgenschnaps