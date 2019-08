OstfildernDen Vorwurf, die Stadt schaue bei der Großbaustelle in Nellingen nur zu und tue nichts, um die Belastungen für die Anwohner zu reduzieren, tritt OB Christof Bolay im EZ-Sommerinterview entgegen: Man habe schon an mehreren Stellen reagiert. Ostfilderns Rathauschef nimmt auch zu anderen aktuellen Themen Stellung.

Baustellen, Baustellen, Baustellen – man hat den Eindruck, dass in der Region, aber auch in Ostfildern, gerade viele Versäumnisse der Vergangenheit nachgeholt werden.

Es geht weniger darum, Versäumnisse aufzuarbeiten als in die Zukunft zu investieren. Jetzt kommt natürlich der Eindruck auf, dass viele Projekte auf einmal realisiert werden. Aber man muss bedenken, dass viele Vorhaben eine lange Vorlaufzeit haben. Das bringt uns auch an die Grenzen unserer Kapazität, personell, und finanziell sowieso.

Erst sprachen Experten nur von einer Wachstumsdelle, mittlerweile ist schon von einer echten Rezession die Rede. Ist die Krise der Wirtschaft auch in Ostfildern schon angekommen?

In Ostfildern haben wir das Phänomen, dass sowohl die Abwärts- als auch die Aufwärtsbewegung immer mit einer Verzögerung von etwa zwei Jahren ankommt. Das heißt, was in Esslingen schon heute erkennbar ist, beispielsweise ein deutlicher Rückgang der Gewerbesteuer, ist bei uns noch nicht so. Trotzdem stellen wir uns darauf ein, dass die Krise auf uns zukommt. Wir müssen also schauen, was wir von unserem ehrgeizigen Investitionsprogramm tatsächlich umsetzen können.

Bei der EZ-Sommerredaktion auf der Großbaustelle Hindenburgstraße in Nellingen gab es böse Kommentare wie „Im Rathaus interessiert keinen, wie es hier zugeht.“ Nimmt die Stadt die Belastungen zu sehr auf die leichte Schulter?

Wir haben im Vorfeld immer darauf hingewiesen, dass ein solcher Umbau an der Hauptverkehrslinie der Stadt natürlich Auswirkungen haben wird. Zudem haben wir immer betont, dass wir eine Idee davon haben, wie das Ganze während der Baustelle funktionieren könnte, aber dass wir bei Bedarf auf Entwicklungen reagieren werden. Genau das haben wir getan. Wir haben Baken aufgestellt, einen Zebrastreifen anbringen lassen. Wir haben Beschilderungen verändert. Das sind Reaktionen auf das, was bei uns in der Verwaltung angekommen ist. Die Grundbelastung kriegen wir dadurch natürlich nicht weg.

Eine oft geäußerte Forderung war: Eine Nordumfahrung über die Nellinger Linde muss her. Nur damit lässt sich die Verkehrssituation deutlich entspannen. Warum kommt die nicht?

Manche Ihrer Leser werden sich sicher noch an die Diskussion über die Ostumfahrung erinnern, die ich selbst nur aus den Geschichtsbüchern kenne. Damals hatte man genau die gleiche Hoffnung. Kurz nachdem die Ostumfahrung realisiert war, hat man feststellen müssen, dass der Verkehr durch Nellingen trotzdem nicht weniger geworden ist. Für den Innerortsverkehr bringen solche Umfahrungen nach meiner Überzeugung nichts.

Mobilität neu denken – ist das ein Thema in Ostfildern?

Wir machen uns gerade darüber Gedanken, in welchen Formen unterschiedliche Mobilitätsarten in Ostfildern gefördert werden können. Da geht es um E-Mobilität, Fahrrad-Verkehr, genauso wie um Fußgänger – im Übrigen spielt die Hindenburgstraße auch da eine Rolle. Da werden wir sicherlich Angebote machen. Entscheiden wird aber jeder einzelne mit der Art, wie er sich fortbewegt. Wir brauchen in der Stadt einen Bewusstseinswandel. Denn gerade in den Stadtteilen ist sehr viel mit dem Fahrrad oder zu Fuß machbar. Man muss nicht für jedes Brötchen ins Auto steigen.

Der Wasserschaden im Otto-Hahn-Gymnasium hat den Sanierungsplan kräftig durcheinandergewirbelt. Ist der Schulbetrieb trotzdem ab September gesichert?

Der Schulbetrieb wird funktionieren. Das hat uns die Schule bestätigt. Ein schönes Signal, dass man dort mit dieser Situation konstruktiv umgeht. Klar ist: Wir müssen nach einem solchen Wasserschaden ganz sicher sein, dass alles getrocknet ist und keine Schimmelpilze feststellbar sind. Deswegen ist ein gewisser Zeitverzug einfach da.

Zum Dauerbrenner Sporthalle 1. Wann wird das Vorhaben endlich konkret?

Wir werden noch dieses Jahr den Wettbewerb zur Sporthalle 1 starten. Und wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass mit dem Bau nächstes Jahr begonnen werden kann.

Und was ist mit der Gemeinschaftsschule? Können Verwaltung und Gemeinderat schon im Herbst Perspektiven zur Linderung der Raumnot aufzeigen?

Wir sind kontinuierlich im Gespräch mit der Schulleitung. Für das neue Schuljahr haben wir gemeinsam eine Lösung entwickelt. Neben der Sporthalle 1 wird es weitere Container-Räume geben, die die Gemeinschaftsschule nutzen kann. Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass damit der Schulbetrieb möglich ist. Die weitere Entwicklung hängt davon ab, dass wir Flächen im Schulzentrum frei bekommen. Sprich, die Flächen der Sporthalle 1.

Immer mehr Kritiker stellen Feuerwerke aus Umweltschutzgründen in Frage. Sind damit auch die Flammenden Sterne gefährdet?

Im Moment haben wir noch einen gültigen Vertrag. Übrigens genauso wie in Konstanz. Das Seenachtsfest hat dort wieder stattgefunden, obwohl es in manchen Medien so geklungen hat, als ob alles schon vorbei sei. Ich bin überzeugt, dass der aktuelle Vertrag der letzte sein wird, den wir unterschrieben haben. Denn ich rechne früher oder später mit einem gesetzlichen Verbot. Ansonsten kann ich nur appellieren, dass auch künftig möglichst viele das Kombiticket nutzen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen.

Apropos Klimaschutz. Wie wird die Stadt auf die Forderungen der Schüler-Demo reagieren?

Nach der Sommerpause wird die Verwaltung Vorschläge unterbreiten. Einiges lässt sich problemlos realisieren. Zum Teil haben wir Forderungen schon umgesetzt. Wir verzichten beispielsweise seit Jahren auf Glyphosat, genauso beziehen wir als Stadt bereits seit 2013 ausschließlich Ökostrom. Andere Suchmaschinen als Google einzusetzen, zum Beispiel ecosia, können wir sehr einfach realisieren. Bei anderen Forderungen wird es deutlich schwieriger. Da brauchen wir einen politischen Willensbildungsprozess. Deswegen gehen wir mit unseren Vorschlägen in den Gemeinderat. So weit es geht, wollen wir die Dinge schrittweise umsetzen. Ich habe der Schülersprecherin versprochen, dass sie über die Vorlage für den Gemeinderat informiert wird. Damit sie sieht, was aus den Forderungen geworden ist.

Wie beurteilen Sie das Auswahlverfahren für den SPD-Vorsitz? Wer ist Ihr Favorit?

Noch läuft die Bewerbungsfrist, für Einzelkandidaten oder eine Tandemlösung. Die bisher gehandelten Namen überzeugen mich noch nicht. Ich bin sicher, dass noch bessere Bewerber kommen werden. Die SPD ist allerdings gut beraten, wenn sie aufhört mit Personaldebatten und sich stattdessen inhaltlichen Fragen widmet. Denn ich glaube, das ist unsere größere Schwachstelle. Wir müssen wieder erklären können, wie gut es ist, dass es die Sozialdemokraten gibt. Denn es gibt keine Partei, die über die Jahrhunderte so viel für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land getan hat.

Das Interview führte Harald Flößer.

Zur Person

Christof Bolay, 1968 in Heilbronn geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Nach Abitur und Zivildienst studierte er Literatur- und Politikwissenschaft. Im baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium war er unter anderem als Büroleiter des Staatssekretärs sowie als Referent für Fragen der beruflichen Bildung und für Technologiepolitik tätig. 2002 war er zehn Monate lang im Büro des Bundesgeschäftsführers der SPD für Finanzen und Politik zuständig. 2005 wurde Bolay mit 51,4 Prozent der Stimmen gleich im ersten Wahlgang zum Oberbürgermeister in Ostfildern und damit zum Nachfolger von Herbert Rösch gewählt. 2013 wurde Bolay mit 97,8 Prozent für weitere acht Jahre im Amt bestätigt.