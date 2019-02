Anzeige

Aichwald (rok)Da waren’s nur noch sieben: Am Freitag teilte Matthias Fuhrmann mit, er habe seine Bewerbung für das Amt des Aichwalder Bürgermeisters zurückgezogen. Deswegen gibt es nun nur noch sieben statt ehemals neun Kandidaten, die sich der Gemeinde am 17. März zur Wahl stellen wollen. Bereits am Tag nach dem Bewerbungsschluss am 18. Februar hatte Michael Hallwachs, ein 36-Jähriger Diplom-Betriebswirt aus Aichwald, seine Kandidatur aus beruflichen Gründen zurückgezogen.

Auch der 58-jährige Fuhrmann gibt nun berüfliche Gründe für seine Entscheidung an. Der Lehrer und Musiker aus Lobenrot, der seine Bewerbung als Letzter erst wenige Stunden vor Torschluss eingereicht hatte, sagt, er habe kurzfristig ein anderes Angebot erhalten. Fuhrmann kommt aus der Waldorf-Schul-Bewegung und wollte, wie er zunächst sagte, „schon immer in die Politik“. Er habe jedoch „mehrere Eisen im Feuer“ gehabt und werde jetzt ins Ausland gehen. Fuhrmann ist Deutsch-Brasilianer und zieht nun seinen Geburtsort Rio de Janeiro der Schurwald-Gemeinde Aichwald vor.