FilderstadtEndlich mehr Platz und mehr Licht, alles gut erreichbar und für eine bezahlbare Miete: Die Diakonische Bezirksstelle Filder ist in Bernhausen in den Falkenweg 1 umgezogen – und damit geht ein jahrelanger Traum in Erfüllung. Andrea Wohlfahrt, Leiterin der Bezirksstelle, spricht gar von einem „kleinen Wunder“. Vor einem Jahr hatte sie diese Position übernommen – ohne eigenen Schreibtisch. In den engen Büros in der Scharnhäuser Straße gab es einfach keinen Platz dafür. An die Einstellung weiterer Berater war dort nicht zu denken. „Jahrelang haben wir nach neuen Räumen gesucht, wir sind geschwankt von Aussichtslosigkeit bis Resignation“, sagt