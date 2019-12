Kreis EsslingenErst vor neun Jahren ist das neue Nürtinger Kreiskrankenhaus eingeweiht worden. Am Donnerstagabend hat der Esslinger Kreistag die Baufreigabe zur Erweiterung die Medius-Klinik Nürtingen – so lautet der heutige Name – erteilt. Zunächst für ein Bettenhaus mit 72 Betten, zwei Operationssäle und die Zentralsterilisation. Das Investitionsvolumen für diesen ersten Abschnitt beträgt 30,8 Millionen Euro. Der Landkreis rechnet mit einem Landeszuschuss von 50 Prozent. Im Masterplan sind weitere Bauabschnitte vorgesehen. Das Krankenhaus auf dem Säer erhält eine neue zentrale Notaufnahme mit Hubschrauberlandeplatz, zudem wird Nürtingen Standort der