Kreis Esslingen Die Medius-Kliniken wollen den Standort auf dem Säer stärken und ausbauen. Geplant sind in einem ersten Bauabschnitt ein zusätzlicher Bettentrakt und zwei Operationssäle. Die Gesamtplanung für die nächsten Jahre stellte Klinikchef Norbert Nadler im Bauausschuss des Nürtinger Gemeinderats vor. Denn um bauen zu können, muss die Stadt zuerst den Bebauungsplan ändern. Stufenweise soll in naher Zukunft die Klinik erweitert werden „Wir wollen den Standort in Nürtingen nachhaltig sichern“, so Nadler.

Derzeit haben die Medius-Kliniken an den drei Standorten Kirchheim, Nürtingen und Ruit 1076 Betten. Die Bettenzahl in Nürtingen aufzustocken