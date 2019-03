Kreis EsslingenBis zur Kreisreform am 1. Januar 1973 hat es den Landkreis Nürtingen gegeben. Heute zählen alle Gemeinden des Altkreises – mit Ausnahme von Grafenberg – zum Landkreis Esslingen. Immerhin das Kraftfahrzeug-Kennzeichen „NT“ gibt es seit November 2014 wieder. Die Nachfrage ist da – vor allem in Nürtingen, aber auch in einigen anderen Orten.

Der Esslingen Kreistag tat sich schwer mit der Wiedereinführung des Autokennzeichens. Ende 2012 hatte sich das Gremium noch gegen eine zweite Buchstabenkombination neben dem „ES“ ausgesprochen. Der Beschluss wurde dann 2014 in einer zweiten Abstimmung revidiert. Inzwischen hat sich das Kennzeichen