NürtingenStudierende der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen reanimierten Professorin Isabel Acker nach einem Herzstillstand und retteten ihr das Leben. Die 41-Jährige brach in der Vorlesung mit Herzkammerflimmern zusammen. Statistisch lag ihre Überlebenschance bei fünf Prozent, berichtet die Hochschule. Ihr Herz pumpte nicht mehr. Acht Minuten dauerte es bis die Notärztin eintraf. In der Zwischenzeit leisteten fünf Studierende Erste-Hilfe aus dem Lehrbuch. Das ist ein Jahr her.

Jan Ole Thomas wählte sofort den Notruf und gab die Instruktionen an Nils Wöschler und Kosta Senic weiter. Sie begannen mit einer Herzdruckmassage.