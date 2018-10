NürtingenRealistisch und aktuell war das Szenario einer Rettungsübung im Forstrevier Nürtingen in der vergangenen Woche, bei der Rettungskräfte von Feuerwehr und Deutschem Rotem Kreuz ausrückten. Es galt, einen bei der Holzernte verunglückten Forstwirt aus schwierigem Gelände zu bergen, der von einer absterbenden und plötzlich umstürzenden Esche getroffen worden war.

Das Eschensterben im Wald hat nicht nur im Blick auf die Verkehrssicherheit an Straßenrändern eine hohe Brisanz, sondern bereitet den Forstleuten auch im Bereich der Arbeitssicherheit viel Kopfzerbrechen. „Absterbende Eschen sammeln einen hohen Anteil an Totholzästen in den Baumkronen