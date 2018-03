Schürze anziehen, Ärmel hochkrempeln, Finger waschen und dann rein mit den Händen in den Teig. Aber zuerst noch mit der Gabel die 300 Gramm Mehl mit zwei Eiern, etwas Olivenöl und Wasser vermischen. Ist dieses Gemisch zu Teig geworden, müssen die neun Mädchen und der Junge so lange kneten, bis daraus die richtige Grundlage für Nudeln wird. „Ganz fest“ muss der Teig sein, erklärt Dozentin Dagmar Köber in dem Kochkurs der Volkshochschule Lichtenwald für Grundschulkinder.Die Dozentin ist Köchin und auch im Landfrauen-Projekt „Aid-Ernährungsführerschein“ tätig. In dieser Funktion vermittelt sie Drittklässlern im