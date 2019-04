Notzingen-Wellingen (red)Weil er das Gaspedal mit der Bremse verwechselte, krachte ein Senior am Dienstagmorgen in Notzingen-Wellingen in eine Hauswand. Der Mann wollte von der Liszt-Straße in die Rechbergstrasse abbiegen, als es zu dem Unfall kam. Der Fahrer durchbrach eine Hecke, rammte die Straßenbeleuchtung und krachte schließlich in die Mauer eines Wohngebäudes. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Nachbarn leisteten erste Hilfe und verständigten einen Rettungswagen.