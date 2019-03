NotzingenSchick sieht es aus in schwarz mit neongrünen Streifen: Auf dem Gepäckträger des nagelneuen E-Bikes von Amtsbotin Petra Brüstle ist die Satteltasche an diesem Morgen bereit zur Befüllung. Dass sie ihre Postlieferungen in Notzingen und Wellingen „motorisiert“ erledigt, ist nicht neu. Denn bereits 2013 wurde das erste Elektrofahrrad als Erleichterung für die Touren in der bergigen Gemeinde angeschafft. Zuvor war Brüstle entweder zu Fuß oder mit ihrem eigenen unmotorisierten Drahtesel unterwegs.

Das alte E-Bike hatte seine Tücken

Das alte E-Bike hat jedoch nach dem mehrjährigen Dauereinsatz inzwischen seine besten Zeiten hinter sich: „Die