(nin) - Seit gestern können sich Kandidatinnen und Kandidaten melden, die in Wernau die Nachfolge von Roger Kehle antreten wollen. Bislang hat aber noch niemand seine Unterlagen abgegeben, sagt Hauptamtsleiterin Iris Bohlen. Die Bewerbungsfrist endet am 24. September. Gewählt wird am Sonntag, 21. Oktober, der zweite Wahlgang wäre am 4. November.

Notwendig wurde die Wahl, nachdem Bürgermeister Kehle zum 1. Januar geschäftsführender Präsident des Gemeindetags Baden-Württemberg wird und vorzeitig aus dem Amt scheidet.

Klar ist zumindest, dass Jochen Reutter nicht antreten wird. Der gebürtige