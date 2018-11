Anzeige

Ostfildern Der Radweg auf dem Körschtal-Viadukt wird zum 30. November fertig. Diesen konkreten Termin hat das Stuttgarter Regierungspräsidium nun genannt. Bürger und Autofahrer, die gehofft hatten, die Brücke werde schon diesen Freitag wieder beidseitig befahrbar, werden enttäuscht. Dieses Datum, den 23. November, findet man nach wie vor auf der Homepage der Stadt Ostfildern. Ein Ärgernis ist aber schon weg: Die Baustellen-Ampel auf der L 1202, die Anfang der Woche Staus bis auf die A 8 zurück produziert hatte, wurde vom Regierungspräsidium am Dienstag wieder abgeschaltet.

Eine Stunde und 20 Minuten hat ein Autofahrer am Montagmorgen benötigt, um die 800 Meter von der Autobahn-Ausfahrt Esslingen bis zur Abzweigung auf die Neuhauser Straße (Richtung Nellinger Mühle) zu bewältigen. Der Stau, so schreibt Dominic E., habe sich „weit über den Ausfädelsteifen“ auf der Autobahn hingezogen und habe brandgefährliche Situationen hervorgerufen. Am Dienstagmorgen sah es nicht viel besser aus. „Meine Kollegin ist heute Morgen ewig nicht gekommen“, berichtet Andrea Wangner, Pressesprecherin auf dem Rathaus Ostfildern.

Man habe die Situation gesehen und am Dienstag reagiert, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit, die Baustellenampel sei abgeschaltet worden. RP-Sprecherin Katja Lumpp: „Der Verkehr läuft seitdem ohne Probleme.“

Nur für die Querung der Radfahrer und Fußgänger werde der Verkehr nun auf der L 1202 kurzfristig gestoppt. Das Regierungspräsidium teilte gleichzeitig mit, dass die Bauarbeiten bis zum 30. November abgeschlossen werden.

Ursprünglich sollten die Arbeiten am 12. Oktober beendet sein. Es wurden aber größere Betonschäden unter dem Fahrbahnbelag festgestellt, die saniert werden mussten. Die Verzögerung hat insbesondere die Anlieger der Neuhauser Straße in Nellingen empört, weil dort eine Baustelle vor einem Neubau einen zusätzlichen Engpass beschert hatte.

Aus der Sicht des Regierungspräsidiums ist es nun zu keiner weiteren Verzögerung gekommen. Man habe Anfang Oktober mitgeteilt, man werde Ende November fertig sein. Zwischendurch habe man gehofft, dass nicht der gesamte Zeitraum beansprucht werde, sagte Pressesprecherin Lumpp, aber die Herstellung der Schutzplanken sei sehr aufwändig und habe eine längere Lieferzeit nach sich gezogen. Es handelt sich um die sogenannte Übersturz-Sicherung zwischen Radweg und Autofahrbahn. Diese Konstruktion müsse 1,30 Meter hoch sein – 40 Zentimeter höher als eine normale Leitplanke – und werde nur von wenigen Herstellern gefertigt.

Warum auf der Homepage der Stadt Ostfildern unter der Rubrik „Neue Baustellen“ der Termin 23. November genannt werde, konnte sich die Sprecherin der Stadt, Andrea Wangner, auch nicht erklären. Da müsse es wohl zu einem Missverständnis gekommen sein.