NürtingenZusammen mit Bürgermeistern und Parteifreunden hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Nils Schmid sein Wahlkreisbüro im Nürtinger Bahnhof eingeweiht. „Ein Bürgerbüro für alle“ soll es sein. Zentral gelegen, gut erreichbar und Anlaufstelle mit direktem Draht nach Berlin.

Ein Transparent an der Fassade des Bahnhofs deutete schon während des Bundestagswahlkampfs an, dass sich dort Nils Schmid einrichten wird. Der frisch gewählte SPD-Bundestagsabgeordnete – Nachfolger von Rainer Arnold – hat die Räume im ersten Obergeschoss angemietet. Nach umfassender Renovierung erfolgte der Umzug vom ehemaligen Wahlkreisbüro in der Gerberstraße. Jetzt, habe man