Kreis EsslingenSeit zehn Monaten regiert in Berlin wieder eine Große Koalition. Für Nils Schmid, den SPD-Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises Nürtingen, fällt die Bilanz durchwachsen aus. „Man kann nicht zufrieden sein“, sagt er im Pressegespräch. Zwar habe man gute Sacharbeit geleistet, zugleich aber den Eindruck vermittelt, es werde viel diskutiert und gestritten.

Nils Schmid, seit der Bundestagswahl Nachfolger von Rainer Arnold, spricht von einem holprigen Start. „Wir konnten nicht damit rechnen, dass die CDU so viel Streit in die Koalition tragen würde.“ Das habe das Regieren überstrahlt. Schmid erinnert an Horst Seehofers