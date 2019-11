NeuhausenDie Konsumenten will der Volkswirt Niko Paech dazu bewegen, sich dem Wirtschaftswachstum zu verweigern. Und da spart der Professor, der unter anderem über Postwachstumsökonomie forscht und an der Universität in Siegen lehrt, nicht mit griffigen Thesen. „20 Stunden Erwerbsarbeit in der Woche sind genug“ blickt der 58-Jährige in die Zukunft. Dafür sollten sie Menschen weniger verdienen, damit sie auch weniger ausgeben können. „In der freien Zeit darf sich jeder für die Gemeinschaft engagieren.“ Da denkt der Ökonom an Einsätze in kollektiven Gärten, Näharbeiten oder Reparaturen.

„All you need is less“ (deutsch: Alles, was Sie brauchen, ist