KöngenAls Boko Haram ihren Heimatort überfiel, konnte Suzan Mark direkt aus der Kirche ganz knapp fliehen. Tagelang harrte sie ohne Nahrung in der Wildnis aus. Ihre Familie wurde bei der Flucht auseinandergerissen. Heute hilft die Nigerianerin anderen Menschen, einen Weg aus Schmerz und Trauer zu finden. Am Sonntag predigt sie in Köngen in der Peter- und Paulskirche.

Wenn Suzan Mark vom Trauma erzählt, spricht sie auch über ihre eigene Flucht. „Heute bin ich eine verwundete Heilerin“, sagt sie. In der Stadt Jos, wo ihre Familie nach Monaten wieder zusammenfand, erhielt sie Unterstützung durch das Nothilfeprogramm der Kirche