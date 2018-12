PlochingenZum dreizehnten Mal wurden die bundesbesten IHK-Auszubildenden in Berlin geehrt. Unter ihnen ist Nico Groß, der seine Ausbildung zum Industriemechaniker bei CeramTec am Standort Lauf absolvierte. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Plochingen. Er ist einer der 213 Besten ihres Ausbildungsberufes bei insgesamt 300 000 Prüfungsteilnehmern. Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gratulierten den Jugendlichen und ihren Ausbildungsbetrieben.

CeramTec bietet als internationales Unternehmen für über 100 Auszubildende die Möglichkeit, in unterschiedlichen