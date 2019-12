Landkreis EsslingenStellen Sie sich vor, Sie gehen morgens zum Briefkasten und Ihre Eßlinger Zeitung ist nicht drin. Na ja, kann ja mal vorkommen! Doch am nächsten Tag fehlt sie auch, und am darauffolgenden Tag nochmals. Undenkbar! Doch genau das würde passieren, wenn die fast 300 Zusteller der Eßlinger Zeitung nicht tagtäglich zuverlässig und unermüdlich im Einsatz wären. Grund genug, für Geschäftsführer Andreas Heinkel sich bei den Austrägern zu bedanken und langjährige Mitglieder des Teams während der Weihnachtsfeier im Bürgerhaus RSKN in Sulzgries für ihren zehn-, 20-, 25- und sogar 30-jährigen Einsatz zu ehren.

Dieser Job ist nichts für