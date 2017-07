Wer sich derzeit ins Schlössle in Oberlenningen begibt, sieht die Wände des alten Fachwerkgemäuers geschmückt mit zahlreichen Bildern der Karlsruher Künstlerin Marion Hämer. Harmonisch fügen sich die Kunstwerke der Schau „Acryl und mehr“ in die Patina und Seele des Gebäudes ein, ganz so, als würden sie hierher gehören.

