Lichtenwald Etwas versteckt liegt die Anlage des Tennisclubs Lichtenwald im Sportgelände umgeben von viel Grün auf einer Terrasse unterhalb des Sportplatzes. Es umfasst vier Plätze und ein kleines Vereinsheim. Sportlich hat der Verein in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Aber er punktet auch mit einer unkomplizierten und familiären Freizeitgestaltung für alle Generationen und geselligem Leben.

Der TC Lichtenwald hat sich in der Riege der Vereine in der Gemeinde fest etabliert. War es 1979 noch eine überschaubare Anzahl an Sportlern, die eine Tennisabteilung im TSV Lichtenwald aufbaute und unterhalb des Sportplatzes eigene