AichwaldNach zähem Beginn hat der Wahlkampf in Aichwald richtig Fahrt aufgenommen. Erst musste man befürchten, dass sich gar kein Interessent für den Bürgermeister-Posten findet, jetzt sind es sogar neun Kandidaten, die am 17. März um die Nachfolge von Nicolas Fink kämpfen – so viele wie noch nie bei einer Bürgermeisterwahl im Kreis Esslingen. Das bestätigte Aichwalds Hauptamtsleiter Stefan Felchle am Montag kurz nach 18 Uhr, als die Bewerbungsfrist offiziell endete. Alleine am Wochenende und am Montag hatten nochmals vier Kandidaten ihre Ambitionen bekundet: Thomas Reiser aus Esslingen, Michael Hallwachs aus Krummhardt, Matthias Fuhrmann aus Lobenrot