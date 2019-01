FilderstadtDie 49. Auflage der Württembergischen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport sind für die Gesellschaft zur Förderung von Tanzsport und Brauchtum (GFTB), die Filderer, ein großer Erfolg gewesen. Im Sport- und Kulturzentrum Eglosheim in Ludwigsburg gewannen die Filderer in der Königsdisziplin, dem Marschtanz der Garden, in allen Altersklassen den Titel. Auch die Tanzmariechen und Tanzpaare aus Filderstadt triumphierten.

In der Altersklasse Jugend zahlt sich unterdessen die Nachwuchsarbeit aus. Als amtierender Deutscher Meister ließ die Rote Garde auch bei den Württembergischen Meisterschaften ihrer Konkurrenz keine Chance, und