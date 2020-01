Kreis EsslingenBeim Neujahrsempfang des FDP-Kreisverbandes Esslingen in der Filderhalle in Leinfelden hagelte es von den Bundestagsabgeordneten Renata Alt, Wahlkreis Nürtingen, und Gero Hocker, Sprecher im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, harsche Kritik an der regierenden Koalition. Eine Lanze brach Hocker, allerdings

während seines Vortrags für die Landwirte. Eva Noller, Erste Bürgermeisterin in Leinfelden-Echterdingen, hob das Filderkraut als wichtigen Bestandteil der Landwirtschaft hervor und betonte, dass der Filderraum vor großen Herausforderungen stehe. Renata Alt informierte über das aktuelle Politikgeschehen und stellte fest,