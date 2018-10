OstfildernSie können gerne mal zum mir ins Schlafzimmer kommen. Das ist der Wahnsinn. Da stehen Sie nachts im Bett.“ Die Einladung ging an Ostfilderns OB Christof Bolay, ausgesprochen von einem Anlieger der Neuhauser Straße in Nellingen. Er gehörte zu einer Reihe von Bürgern, die am Mittwochabend ihrem Ärger im Gemeinderat gehörig Luft machten. Ihr Groll rührte von einer Ankündigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom Montagnachmittag: Die Arbeiten am Körschtalviadukt ziehen sich weitere sechs Wochen hin. Mit einer Fertigstellung des neuen Radwegs und damit der Wiedereröffnung der Brücke in beiden Fahrtrichtungen sei erst Ende November zu rechnen (wir