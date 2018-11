Neuhausen Bei der Gartenarbeit in einer Unterkunft für Asylbewerber hat Cornelia Mayer, die neue Integrationsmanagerin für die Gemeinde Neuhausen, eine wichtige Erfahrung gemacht. „Geflüchtete und engagierte Bürgerinnen und Bürger haben da an einem Strang gezogen, um den Garten schön zu gestalten.“ Bei Aktivitäten wie diesen kämen sich die Menschen nah, ganz gleich, welchen kulturellen Hintergrund oder welche Sprachkenntnisse sie mitbringen. Persönliche Begegnungen wie diese möchte die erfahrene Sozialarbeiterin in der Fildergemeinde noch stärker in Gang bringen als bisher. Im Gemeinderat legte Mayer nun ihren ersten Bericht vor.

Seit Februar