NeuhausenAls Werner Bayer auf den Tennisplatz in der Panoramastraße in Neuhausen kam, traute er seinen Augen kaum. Der meterhohe Flutlichtmast war umgefallen. „Dabei hat es in der vergangenen Woche nur leicht gestürmt“, sagt der technische Leiter des Vereins mit 400 Mitgliedern. Zwar läuft der Trainingsbetrieb zurzeit in der Halle, aber Bayer weiß, dass die Anlage bis zum Saisonstart Ende April fertig sein muss – und zwar mit Flutlicht. Dann lädt der Tennisclub (TC) anlässlich des 50-jährigen Bestehens zum Tag der offenen Tür ein.

Bereits vor dem Orkantief „Sabine“ fiel der Masten einfach um. „Die Anlage wird zwar im vorgeschriebenen Abstand von