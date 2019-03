NeuhausenFeen und andere zauberhafte Gestalten zogen beim Kinderumzug durch Neuhausen die Blicke auf sich. Am Fasnetsdienstag hatten die Kleinen in der Hochburg auf den Fildern die Nasen vorn. Große und kleine Zuschauerinnen und Zuschauer säumten die Straßen, um das närrische Treiben zu verfolgen. An der Schlossstraße sagten Melissa Veil und Justin Witt, beide 14 Jahre alt, die jeweiligen Gruppen mit viel Witz und Leidenschaft an. Trotz kühler Temperaturen heizten die zwei die Stimmung an. Die Knirpse von der Kindertagesstätte Hirtenweg trugen bunt verzierte Malermäntel und Mützen aus Zeitungspapier. „Jetzt geht’s rund, wir machen alles bunt“ sangen sie